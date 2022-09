Pillon dalla parte dell’Ungheria: «Ascoltare il battito del feto ricorda a tutti che parliamo di un bambino» (Di lunedì 19 settembre 2022) «La legge ungherese che obbliga le donne che vogliono abortire ad Ascoltare il battito ricorda a tutti che stiamo parlando di un bambino». È con queste parole che il senatore della Lega, Simone Pillon, ha voluto intervenire sul dibattito relativo all’interruzione volontaria di gravidanza. La scorsa settimana, il governo ungherese di Viktor Orban ha varato una legge che obbliga tutte le donne che vogliono abortire ad Ascoltare il battito del cuore del feto. Una norma che, secondo Amnesty International, segnala un «preoccupante declino» per i diritti delle donne ungheresi. Il tema è diventato oggetto di dibattito in Italia la scorsa settimana, quando l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha raccolto alcune ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «La legge ungherese che obbliga le donne che vogliono abortire adilche stiamo parlando di un». È con queste parole che il senatore della Lega, Simone, ha voluto intervenire sul direlativo all’interruzione volontaria di gravidanza. La scorsa settimana, il governo ungherese di Viktor Orban ha varato una legge che obbliga tutte le donne che vogliono abortire adildel cuore del. Una norma che, secondo Amnesty International, segnala un «preoccupante declino» per i diritti delle donne ungheresi. Il tema è diventato oggetto di diin Italia la scorsa settimana, quando l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha raccolto alcune ...

minasettembre : RT @jxgiuliano: Se questa idiozia esce dalla bocca di Pillon, posso quasi farmene una ragione, che lo dica invece una deputata ex ministro… - leftsnoopy : RT @jxgiuliano: Se questa idiozia esce dalla bocca di Pillon, posso quasi farmene una ragione, che lo dica invece una deputata ex ministro… - AScolastici : RT @jxgiuliano: Se questa idiozia esce dalla bocca di Pillon, posso quasi farmene una ragione, che lo dica invece una deputata ex ministro… - anto_d_63 : RT @jxgiuliano: Se questa idiozia esce dalla bocca di Pillon, posso quasi farmene una ragione, che lo dica invece una deputata ex ministro… - jxgiuliano : Se questa idiozia esce dalla bocca di Pillon, posso quasi farmene una ragione, che lo dica invece una deputata ex m… -