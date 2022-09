Maturità e cinismo per uno dei Napoli più giovani di sempre | il rinnovo di Spalletti diventi ora priorità

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Diciassette punti in campionato e in cima alla classifica del campionato di Serie A insieme all’Atalanta, altra grande rivelazione in questo primo ciclo stagionale di partite. Per non parlare del punteggio pieno fatto registrare in Champions League, derivate di vittorie di carattere e di personalità. Davanti al Diego Armando Maradona, che nelle ultime stagioni più che fortino è diventata trappola. Davanti all’Ibrox Stadium, tra gli stadi più caldi e rumorosi d’Europa. Con risultati clamorosi, quanto meritati: 4-1 e 3-0. Se ilpuò fare la voce alta dopo queste prime uscite stagionali lo deve anzitutto a Luciano, tecnico che fa della gestione delle risorse tecnico-tattiche della rosa a disposizione il suo marchio di fabbrica. Via Insigne, Koulibaly, Fabian, Ospina e Mertens: unin pochi mesi ...