Kate Winslet ricoverata in ospedale | incidente sul lavoro | ecco cosa è successo

RaiNews : La Winslet è tra i protagonisti del prossimo 'Avatar: The Way of Water', in sala dal 14 dicembre - badtasteit : #KateWinslet in ospedale dopo una caduta sul set, gli agenti confermano che sta bene - hvrricaxe : @asylum666__ c’è sempre jim carrey con kate winslet è romantico ma fatto bene davvero aspe - sarix_20 : @sarrcasticaa comunque se ti piace il genere thriller/giallo di consiglio omicidio a east town con kate winslet. è… - FabRavezzani : Ma chi erano Di Caprio e Kate Winslet rispetto a me ed Elia? Il colossal ?@QSVS_Official? sfida ufficialmente Titan… -

RaiNews

è stata portata in ospedale per essere caduta sul set del nuovo film . L'attrice, che attualmente si trova in Croazia per le riprese cinematografiche , stava girando una scena quando un ...Il cast della serie di film è formato da, Edie Falco , Michelle Yeoh , Vin Diesel , insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na'vi. Nei film torneranno ... Kate Winslet cade sul set in Croazia, portata in ospedale: sta bene Kate Winslet si è infortunata sul set del suo nuovo film 'Lee' in lavorazione in Croazia ed è finita in ospedale. Lo riporta l''Hollywood Reporter'. (ANSA) ...Kate Winslet è stata portata in ospedale per essere caduta sul set del nuovo film. L'attrice, che attualmente si trova in Croazia per le riprese cinematografiche, ...