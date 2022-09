Chi va da chi, chi disegna cosa, chi resta, chi cambia tutto. (Di lunedì 19 settembre 2022) Alessandro Michele/ Gucci. (foto: Imaxtree) Fashion Week 2022: l’argomento più caldo di stagione? Oltre a scoprire le tendenze che si profilano, è quello di scoprire i nuovi/vecchi stilisti 2022. Ovvero, disquisire amabilmente di quelli che, in gergo tecnico, si chiamano “giri di poltrona“. Così, rieccoci, qui. Tra rumors e certezze, a capire quali saranno gli stilisti che saranno sulla bocca di tutti in questa fine dell’anno. Milano Fashion Week 2022: nuovi direttori creativi da Etro, Missoni e Ferragamo Questo mese della moda vedrà così diversi debutti e il quadro dei cambi di poltrone ci apparirà nitido a fine ottobre. Quando tutti avranno fatto il loro debutto. Chi altro ha gli occhi puntati? Più maison di quelle che immaginiamo. Cambio di poltrona recente, per esempio, per Salvatore Ferragamo che ha scelto Maximilian Davis. Maximilian Davis, nuovo direttore creativo di ... Leggi su amica (Di lunedì 19 settembre 2022) Alessandro Michele/ Gucci. (foto: Imaxtree) Fashion Week 2022: l’argomento più caldo di stagione? Oltre a scoprire le tendenze che si profilano, è quello di scoprire i nuovi/vecchi stilisti 2022. Ovvero, disquisire amabilmente di quelli che, in gergo tecnico, si chiamano “giri di poltrona“. Così, rieccoci, qui. Tra rumors e certezze, a capire quali saranno gli stilisti che saranno sulla bocca di tutti in questa fine dell’anno. Milano Fashion Week 2022: nuovi direttori creativi da Etro, Missoni e Ferragamo Questo mese della moda vedrà così diversi debutti e il quadro dei cambi di poltrone ci apparirà nitido a fine ottobre. Quando tutti avranno fatto il loro debutto. Chi altro ha gli occhi puntati? Più maison di quelle che immaginiamo. Cambio di poltrona recente, per esempio, per Salvatore Ferragamo che ha scelto Maximilian Davis. Maximilian Davis, nuovo direttore creativo di ...

matteorenzi : Grazie Palermo, città dei valori e di cultura, città di amici e di dialogo, città che insegna la civiltà a chi mina… - EnricoLetta : Chi dice 3 parole - Dio, Patria, Famiglia - ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida FDI perché non contesta… - CarloVerdelli : Balle elettorali: Orban è tema marginale. Primo ministro ungherese dal 2010, il suo credo è un ossimoro: democrazia… - Niko_VI : RT @Coach4y: @Limbolimbo18 se non voti vince chi vota. E se hai una sola possibilità, e forse neanche quella, manco te la giochi! - ciemme71 : @rihitster @Eugenio85428611 Eh no caxxo è chi ci paga la pensione -