MotoGP, Enea Bastianini: "Vincere all'ultimo giro contro Bagnaia è stato bellissimo!" (Di domenica 18 settembre 2022) Ancora loro. Enea Bastianini e Francesco Bagnaia hanno dato spettacolo nel GP d'Aragon, 15° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista iberica, le posizioni di Misano si sono invertite: primo il romagnolo e secondo il piemontese, che ha dovuto cedere a un Bastianini in grandissimo spolvero negli ultimi giri della gara. Un GP condizionato dall'incidente capitato a Fabio Quartararo, finito pesantemente a terra nel primo giro, centrando in pieno Marc Marquez poi costretto al ritiro. Una dinamica innescata anche da un contatto tra Enea e Aleix Espargaró, finito poi in terza posizione. Per fortuna, non ci dovrebbero essere grossi problemi dal punto di vista fisico per il transalpino della Yamaha. "E' stata una bellissima gara, in partenza mi sono toccato con Aleix e ...

