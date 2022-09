Milan-Napoli, Simeone: “Contento del gol, siamo una vera famiglia” (Di domenica 18 settembre 2022) “Mario Rui ha dato qualità all’assist e io ho fatto il movimento, sono molto Contento di questo gol. Lo voglio dedicare al padre di mia moglie che non sta molto bene. siamo una famiglia, per me tutte le partite sono importanti. Politano ha dato tutto e mi ha caricato. Abbiamo grinta e sacrificio oltre che qualità. Con Raspadori ho un bellissimo rapporto, è una grande persona. E’ il mister che decide chi mettere, noi siamo a disposizione”. Lo ha detto Giovanni Simeone, autore del gol-vittoria in Milan-Napoli 1-2. Sullo scudetto, l’argentino preferisce non rispondere direttamente: “Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare e crescere. Pensiamo solo a quello”, conclude a DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) “Mario Rui ha dato qualità all’assist e io ho fatto il movimento, sono moltodi questo gol. Lo voglio dedicare al padre di mia moglie che non sta molto bene.una, per me tutte le partite sono importanti. Politano ha dato tutto e mi ha caricato. Abbiamo grinta e sacrificio oltre che qualità. Con Raspadori ho un bellissimo rapporto, è una grande persona. E’ il mister che decide chi mettere, noia disposizione”. Lo ha detto Giovanni, autore del gol-vittoria in1-2. Sullo scudetto, l’argentino preferisce non rispondere direttamente: “Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare e crescere. Pensolo a quello”, conclude a DAZN. SportFace.

