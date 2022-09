La 12enne finita in ospedale per difendere la madre durante una lite con una coinquilina

(Di sabato 17 settembre 2022) Protegge launascoppiata con una conoscente e viene colpita all’addome con un calcio. E’ quanto accaduto in via Jannelli, nel quartiere Vomero, a una ragazzina di 12 anni, adesso ricoverata all’pediatrico Santobono di Napoli. Laè stata portata dallaal Pronto soccorso questa notte intorno alle 2.30. Ancora ricoverata in osservazione, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Vomero, allertati dal personale sanitario del Santobono. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, laavrebbe tentato di proteggere launascoppiata con una conoscente. Nella colluttazione avrebbe ricevuto un ...

