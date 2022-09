“Sei tu la dea?”, ad Azzano si scelgono le nuove co-conduttrici nerazzurre (Di venerdì 16 settembre 2022) Azzano San Paolo. AAA cercasi dee! È quello che si propone il contest organizzato da Seilatv canale 94 alla ricerca di nuovi volti femminili da poter alternare in co-conduzione nel programma Seiladea che da otto stagioni segue da studio le partite dell’Atalanta. L’evento intitolato “Sei tu la dea?” si svolge sabato 17 settembre dalle ore 17.30 nella tensostruttura del Centro sportivo di Azzano San Paolo ed è aperto al pubblico. Davanti a una giuria tecnica e al conduttore di Seiladea Patrizio Romano sfileranno12 aspiranti co-conduttrici con un’età che varia dai 17 ai 39 anni. Ciascuna dovrà fare una presentazione, partecipare a un simpatico gioco-quiz e ad una breve simulazione televisiva. I voti dei 5 giurati (tra loro Mauro Paloschi di Bergamonews), sommati alla successiva votazione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022)San Paolo. AAA cercasi dee! È quello che si propone il contest organizzato da Seilatv canale 94 alla ricerca di nuovi volti femminili da poter alternare in co-conduzione nel programma Seilache da otto stagioni segue da studio le partite dell’Atalanta. L’evento intitolato “Sei tu la?” si svolge sabato 17 settembre dalle ore 17.30 nella tensostruttura del Centro sportivo diSan Paolo ed è aperto al pubblico. Davanti a una giuria tecnica e al conduttore di SeilaPatrizio Romano sfileranno12 aspiranti co-con un’età che varia dai 17 ai 39 anni. Ciascuna dovrà fare una presentazione, partecipare a un simpatico gioco-quiz e ad una breve simulazione televisiva. I voti dei 5 giurati (tra loro Mauro Paloschi di Bergamonews), sommati alla successiva votazione ...

