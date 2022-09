Roberto Peyrera | il talento al servizio della squadra

Leggi su zon

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono giocatori che rendono questo sport emozionante, che ti regalano quel qualcosa che a fine partita ti è rimasto. Non sono solo le giocate spettacolari a restare nella mente dei tifosi, ma anche l’adattamento alle varie situazioni, la grinta nel non mollare, il dare in ogni modo il 1000%. Questa è si intelligenza tattica, ma anche “garra” come dicono in Sudamerica. È quel bisogno di non arrendersi, che ti parte da dentro e ti fa lottare come un leone qualunque sia la difficoltà. Se poi unisci questo indomabile spirito guerriero alche in Argentina pare venga regalato ad ogni nascita, ecco che può spuntare una persona come lui.Pereyra, centrocampista totale in forza nell’Udinese, attualmente quarta forza del nostro campionato. Chi èPereyra La storia del Tucu che noi tutti conosciamo, parte dalla ...