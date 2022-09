Coppa Davis, Italia-Argentina 2-0: Jannik Sinner batte Cerundolo in 3 set e regala la qualificazione agli azzurri! (Di venerdì 16 settembre 2022) Jannik Sinner ottiene, con grande sofferenza, il punto decisivo per far sì che l’Italia batta l’Argentina nel secondo turno della fase a gironi di Coppa Davis 2022 e per strappare il pass per i quarti di finale che si terranno a novembre a Malaga. Ci vogliono due ore e quaranta minuti per piegare la resistenza di Francisco Cerundolo, numero 27 al mondo, con il punteggio di 7-5 1-6 6-3; il primo posto non è ancora sicuro, poiché servirà vincere almeno una partita nella sfida di domenica con la Svezia, indipendentemente dal risultato del doppio che comincerà fra pochi minuti. Nel primo gioco l’argentino mantiene il servizio un po’ a fatica, e sembra essere l’anticamera di una partita agevole. Però Jannik si trova di fronte un avversario mai domo, che con ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022)ottiene, con grande sofferenza, il punto decisivo per far sì che l’batta l’nel secondo turno della fase a gironi di2022 e per strappare il pass per i quarti di finale che si terranno a novembre a Malaga. Ci vogliono due ore e quaranta minuti per piegare la resistenza di Francisco, numero 27 al mondo, con il punteggio di 7-5 1-6 6-3; il primo posto non è ancora sicuro, poiché servirà vincere almeno una partita nella sfida di domenica con la Svezia, indipendentemente dal risultato del doppio che comincerà fra pochi minuti. Nel primo gioco l’argentino mantiene il servizio un po’ a fatica, e sembra essere l’anticamera di una partita agevole. Peròsi trova di fronte un avversario mai domo, che con ...

