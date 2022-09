Atalanta, con la Roma è scontro al vertice. Boga c’è, Zappacosta no (Di venerdì 16 settembre 2022) Calcio Serie A. I nerazzurri, primi in classifica, domenica 18 sul campo dei giallorossi guidati da Mourinho che li inseguono a un punto. Recuperato l’attaccante franco-ivoriano, che andrà in panchina, nulla da fare per l’esterno, ancora infortunato. Nations League, Toloi convocato da Mancini, Koopmeiners e de Roon nella nazionale olandese. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 settembre 2022) Calcio Serie A. I nerazzurri, primi in classifica, domenica 18 sul campo dei giallorossi guidati da Mourinho che li inseguono a un punto. Recuperato l’attaccante franco-ivoriano, che andrà in panchina, nulla da fare per l’esterno, ancora infortunato. Nations League, Toloi convocato da Mancini, Koopmeiners e de Roon nella nazionale olandese.

