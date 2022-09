Arriva la prima burrasca d' autunno e il calo drastico delle temperature

Leggi su agi

(Di giovedì 15 settembre 2022) AGI - Doppio attacco all'Italia: l'ex-uragano Danielle sta portando maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali forti e continuerà a dettare legge per altre 24 ore, soprattutto sul Triveneto e lungo le regioni tirreniche. Subito a ruota arriverà poi, nella notte tra venerdì e sabato, una perturbazione polare dalla Svezia: oltre alle piogge, causerà anche un crolloestremo e repentino. La somma di queste due perturbazioni darà quindi come risultato l'arrivo dell'all'improvviso, con un crollo di almeno 10 gradi, potremo avere addirittura fino a 15 gradi in meno laddove resistono ancora gli ultimi sussulti del clima nordafricano. In numeri, al Centro-Nord passeremo da minime di 20 gradi in pianura a minime di 8 gradi all'alba di domenica, al Sud e in Sardegna crolleremo da massime di 35-37 gradi a massime tra ...