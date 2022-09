Samantha Cristoforetti al comando dell' ISS | prende il posto dell' astronauta russo | è la prima donna europea nella storia

matteorenzi : Complimenti a Samantha Cristoforetti, prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione spazia… - ESA_Italia : L'astronauta dell'ESA @AstroSamantha presto ricoprirà il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazional… - Link4Universe : Samantha Cristoforetti diventerà ufficialmente comandante della ISS e sarà la quinta persona europea ad esserlo e l… - Rafr : Samantha Cristoforetti sarà Comandante della Stazione Spaziale Internazionale - nancydisalvo : Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale -

diventerà presto la comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) . A dare l'annuncio l' Esa , l'Agenzia Spaziale Europea.riceverà il testimone dal ...L'astronautadell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale . Lo rende la stessa Esa . A passarle il testimone sarà il comandante russo ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea sarà presto comandante della Stazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...