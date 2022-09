Cittadini a favore di tecnologia e campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Buona volontà e intelligenza artificiale. Secondo i salernitani serve l’impegno individuale associato alla scienza e alla tecnologia per migliorare il saldo ambientale della città. I primi risultati delle attività di “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna di sensibilizzazione di Marevivo realizzata con il supporto di BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Comune di Salerno, nel 2022, in 5 città italiane (Trieste, Salerno, Pescara, Viareggio e Pordenone) e avviata da Trieste lo scorso maggio, mostrano come i salernitani ritengano che la sintesi delle azioni per migliorare l’ambiente consista nel giusto mix tra uomo e macchina, l’unione virtuosa tra la semplicità dei piccoli gesti quotidiani con la complessità di tecnologie capaci di aiutare le persone a difendere il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Buona volontà e intelligenza artificiale. Secondo i salernitani serve l’impegno individuale associato alla scienza e allaper migliorare il saldo ambientale della città. I primi risultati delle attività di “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna didi Marevivo realizzata con il supporto di BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Comune di Salerno, nel 2022, in 5 città italiane (Trieste, Salerno, Pescara, Viareggio e Pordenone) e avviata da Trieste lo scorso maggio, mostrano come i salernitani ritengano che la sintesi delle azioni per migliorare l’ambiente consista nel giusto mix tra uomo e macchina, l’unione virtuosa tra la semplicità dei piccoli gesti quotidiani con la complessità di tecnologie capaci di aiutare le persone a difendere il ...

