Caso Haggis | il Riesame sul regista accusato di stupro | «La donna forse aveva intenti speculativi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 settembre 2022) «Non può acriticamente ritenersi che la sua posizione sia scevra da», scrive il tribunale deldi Lecce in riferimento alla 29enne inglese che lo scorso 15 giugno hailpremio Oscar Pauldi aver abusato sessualmente di lei per due giorni in un bed & breakfast di Ostuni in occasione della rassegna cinematografica Allora Fest. Con questa motivazione il tribunale ha rigettato l’appello dei pm che insistevano per l’arresto di, detenuto ai domiciliari dal 19 giugno al 4 luglio e poi rimesso in libertà su istanza della difesa, dopo un lungo incidente probatorio nel quale laha ripercorso con gli inquirenti le tre giornate di presunte violenze. Incongruenze e contraddizioni «Le ...