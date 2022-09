Borsa: in Europa indici in calo, Londra - 1% (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa. Milano e Madrid si muovono in controtendenza, rispettivamente in rialzo dello 0,4 e dello 0,3 per cento. Londra cede l'1,05%, dopo i dati sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prosegue inla seduta sulle Borse in. Milano e Madrid si muovono in controtendenza, rispettivamente in rialzo dello 0,4 e dello 0,3 per cento.cede l'1,05%, dopo i dati sull'...

fisco24_info : Borsa: in Europa indici in calo, Londra -1%: Milano e Madrid salgono in controtendenza - 24ORERadiocor : Borsa: Europa contrastata a meta' seduta,a Milano (+0,5%) corrono Nexi e le banche - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - Marc_OTSS : RT @GianlucaCastro8: Dopo avvio al ribasso, i prezzi del gas chiudono in netto rialzo I prezzi del gas in Europa aumentano del 4,6% a fine… - ansa_economia : Borsa: Europa contrastata, teme stretta Fed, giù le utility. Milano +0,75% con le banche, rendimento del Btp torna… - trd_big : @PaoloGentiloni Sono efficaci sotto quale punto di vista? Mentre L’Europa annaspa con un’inflazione fuori controllo… -