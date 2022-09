Meloni al Washington Post: «Non ho bisogno di sentirmi accettata dall’Ue. Siamo conservatori, non mostri» (Di martedì 13 settembre 2022) «Non ho bisogno di sentirmi accettata dall’Unione europea. Non mi considero una minaccia, una mostro o una persona pericolosa». Sono le parole di Giorgia Meloni in un’intervista al Washington Post, nella quale ha spiegato le prospettive del suo partito per il 25 settembre, la sua posizione sull’Europa e sui principali temi politici. Ammette di aver criticato più volte l’Ue e commenta dicendo: «Quello che sta succedendo in questi anni, con la pandemia e la guerra, dimostra quante priorità europee siano state fuori luogo». Il primo vero nemico che identifica la leader di Fratelli d’Italia è «la sinistra» perché tende a «considerare come nemico tutto ciò che ti definisce, che ha plasmato la tua identità e civiltà». E lo dice facendo riferimento soprattutto ai valori cristiani. «Hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) «Non hodidall’Unione europea. Non mi considero una minaccia, una mostro o una persona pericolosa». Sono le parole di Giorgiain un’intervista al, nella quale ha spiegato le prospettive del suo partito per il 25 settembre, la sua posizione sull’Europa e sui principali temi politici. Ammette di aver criticato più volte l’Ue e commenta dicendo: «Quello che sta succedendo in questi anni, con la pandemia e la guerra, dimostra quante priorità europee siano state fuori luogo». Il primo vero nemico che identifica la leader di Fratelli d’Italia è «la sinistra» perché tende a «considerare come nemico tutto ciò che ti definisce, che ha plasmato la tua identità e civiltà». E lo dice facendo riferimento soprattutto ai valori cristiani. «Hanno ...

