Guerra, gas e sanzioni, il Financial Times: ad agosto Russia in deficit di 360 miliardi di rubli. E le cose potrebbero peggiorare (Di martedì 13 settembre 2022) Ad agosto lo Stato russo è andato in deficit 360 miliardi di rubli (5,9 miliardi di euro). Il bilancio annuale rimane positivo – 137 miliardi a fine mese, 2,2 miliardi di euro – ma è decimato rispetto ai primi sette mesi dell'anno, quando Mosca poteva contare su oltre 500 miliardi di rubli (8 miliardi di euro) di surplus. A fare la differenza sono, come spiegano gli economisti consultati dal Financial Times, i mancati introiti della vendita del gas all'Europa, che con enormi sforzi da febbraio ad oggi è riuscita a portare la quota russa al 9% dei propri approvvigionamenti di metano, a fronte del 40% prima del conflitto. Il trend Il trend quindi potrebbe continuare, con il ...

