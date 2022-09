Gli auguri del candidato Del Mese a studenti | docenti e personale scolastico

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio diper l’inizio dell’annodell’avv. Antonio Deldi Azione – Italia Viva – Calenda alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania 2-U03. “di buon inizio annoagli, aie a tutto ilimpegnato a far funzionare le nostre scuole. La scuola è presidio di libertà, di democrazia e di legalità. Dunque richiede un importante investimento da parte dello Stato. Elenco, di seguito, i punti principali che il nostro programma dedica alla scuola, invitandovi a leggere nel dettaglio le nostre idee e proposte in merito: • A scuola fino a 18 anni e tempo pieno per tutti; • Sistema ...

Tommasocerno : Prima la scuola pubblica è stata distrutta. E gli insegnanti trattati da paria. Poi tutti twittano gli auguri il pr… - elio_vito : Oggi compie gli anni Liliana Segre, auguri, senatrice a vita, superstite dell'Olocausto, testimone della shoah, pre… - EnricoLetta : Auguri, auguri di cuore a Liliana #Segre che compie gli anni oggi. - iolelovesjk : RT @jungkook10_: gli auguri di jimin sono sempre i più belli ?? - y3strn : @monotness CHIEDI A HAIMINF SE MI FA GLI AUGURI -

Today.it

...comune entrambe le lingue i nati di oggi you Grant Adam Sandler Michael Bublé il proverbio che ci dice vizio non punito cresce l'infinito quanto è vero noi andiamo a fare loro subitoe ...... conclude 12 anni di onorato servizio in cui ha vissuto momenti di grande riscossa, comeultimi ... i nostri miglioriper il suo futuro; chissà che ci si incroci nuovamente. Realme 9 Pro 6GB/... Francesca Pascale, lo scatto "intimo" per gli auguri a Paola Turci L'anno scolastico 2022-2023 sta per partire, il messaggio di monsignor Spina dell'arcidiocesi Ancona-Osimo Con l'anno scolastico in procinto di iniziare, sono arrivati gli auguri agli studenti da part ...In occasione del 90º compleanno dell’arcivescovo emerito di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro, a complimentarsi e a fare gli auguri è l’arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano ...