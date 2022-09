“Ascolta il tuo cuore”, Danacol e Gemelli insieme per la prevenzione (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare attraverso la musica. Con questo spirito partirà il prossimo 16 settembre il “Mese del cuore” per richiamare l’attenzione dei cittadini sui fattori di rischio cardiovascolare.All’Università Cattolica di Milano è stata presentata la nuova campagna di comunicazione “Ascolta il tuo cuore” realizzata da Danacol di Danone.Il progetto è nato dalla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e il cantante Elio in veste di testimonial.L’artista lombardo è infatti il protagonista dello spot che l’8 settembre è sbarcato non solo in televisione, ma anche sui canali Youtube e Facebook di Danone oltre che sulle principali radio italiane. Sulle note di “Listen to your heart” dei Roxette e con la sua ironia, Elio trasmette un messaggio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare attraverso la musica. Con questo spirito partirà il prossimo 16 settembre il “Mese del” per richiamare l’attenzione dei cittadini sui fattori di rischio cardiovascolare.All’Università Cattolica di Milano è stata presentata la nuova campagna di comunicazione “il tuo” realizzata dadi Danone.Il progetto è nato dalla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, e il cantante Elio in veste di testimonial.L’artista lombardo è infatti il protagonista dello spot che l’8 settembre è sbarcato non solo in televisione, ma anche sui canali Youtube e Facebook di Danone oltre che sulle principali radio italiane. Sulle note di “Listen to your heart” dei Roxette e con la sua ironia, Elio trasmette un messaggio ...

