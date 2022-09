Un posto al sole, anticipazioni 12 settembre 2022: un duro scontro (Di lunedì 12 settembre 2022) Un duro scontro sarà al centro dell'episodio di Un posto al sole di lunedì 12 settembre, come segnalano le anticipazioni. Tutto inizierà quando Nunzio riceverà una telefonata da parte dell'investigatore privato che ha ingaggiato per ritrovare Chiara. La ragazza, infatti, qualche settimana prima, ha deciso di rinunciare alla fuga dall'Italia in compagnia di Nunzio ed è partita da sola per una meta sconosciuta. Il giovane chef, però, non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione e ha dato mandato ad un detective di rintracciare la sua ex fidanzata. L'investigatore annuncerà finalmente a Nunzio di aver trovato la Petrone, la quale si è fermata a Capo Verde, e il ragazzo sarà al settimo cielo e deciderà di raggiungerla immediatamente. A tal proposito, Nunzio comunicherà a Silvia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Unsarà al centro dell'episodio di Unaldi lunedì 12, come segnalano le. Tutto inizierà quando Nunzio riceverà una telefonata da parte dell'investigatore privato che ha ingaggiato per ritrovare Chiara. La ragazza, infatti, qualche settimana prima, ha deciso di rinunciare alla fuga dall'Italia in compagnia di Nunzio ed è partita da sola per una meta sconosciuta. Il giovane chef, però, non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione e ha dato mandato ad un detective di rintracciare la sua ex fidanzata. L'investigatore annuncerà finalmente a Nunzio di aver trovato la Petrone, la quale si è fermata a Capo Verde, e il ragazzo sarà al settimo cielo e deciderà di raggiungerla immediatamente. A tal proposito, Nunzio comunicherà a Silvia ...

