Incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano a Cesano Maderno: anziana intossicata (Di lunedì 12 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano a Cesano Maderno. A causa del fumo causato dal rogo una donna di 85 anni è stata ricoverata all’ospedale di Desio. Incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano a Cesano Maderno Poco dopo l’una di oggi, un principio di Incendio si è formato nella pizzeria di Salvo Veneziano a Cesano ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 12 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi. A causa del fumo causato dal rogo una donna di 85 anni è stata ricoverata all’ospedale di Desio.diPoco dopo l’una di oggi, un principio disi è formatodi... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module ...

italiaserait : Incendio nella notte sulla foce del Tevere - Infomessina : Domato nella notte il vasto incendio a Rometta che ha messo a rischio alcune abitazioni - ilfaroonline : ?? #PassodellaSentinella Incendio nella notte alla foce del #Tevere: in fiamme un’abitazione Sul posto tempestivo in… - DonatoPastore : @Spinning2020 @seguimi2022 no, ma fa niente. Prima di tutto sono gli unici TRE grattacieli nella storia a cadere pe… - RedazioneLaNews : #Roma Incendio nella notte sulla foce del Tevere, in fiamme un appartamento -