Covid, a Napoli riparte la campagna di vaccinazione contro le varianti (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ripartita anche a Napoli oggi la nuova campagna di vaccinazione contro il Covid, con la quarta dose con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax contro le varianti che si stanno diffondendo. Nella mattinata iniziale sono stati 93 i vaccinati nell’hub di vaccinazione alla Fagianeria nel Parco di Capodimonte, oltre a qualche altra decina di dosi ricevute nelle farmacie che lo somministrano e nei centri dell’Asl Napoli1. La maggioranza, apprende l’ANSA dall’Asl, è di cittadini dai 70 ai 79 anni, 32, seguito da quelli dai 60 ai 69, che sono stati 27. Al momento a Napoli non è prevista la prenotazione per la somministrazione dei vaccini: l’Asl ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ ripartita anche aoggi la nuovadiil, con la quarta dose con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevaxleche si stanno diffondendo. Nella mattinata iniziale sono stati 93 i vaccinati nell’hub dialla Fagianeria nel Parco di Capodimonte, oltre a qualche altra decina di dosi ricevute nelle farmacie che lo somministrano e nei centri dell’Asl1. La maggioranza, apprende l’ANSA dall’Asl, è di cittadini dai 70 ai 79 anni, 32, seguito da quelli dai 60 ai 69, che sono stati 27. Al momento anon è prevista la prenotazione per la somministrazione dei vaccini: l’Asl ...

mattinodinapoli : Vaccini contro il Covid a Napoli: 93 gli immunizzati della prima ora - rep_napoli : Ritorno a scuola, anomalia in Cilento: i sindaci posticipano l'apertura 'per caldo, traffico e Covid' [di Bianca de… - rep_napoli : Ritorno a Scuola, anomalia in Cilento: i sindaci posticipano l'apertura 'per traffico e Covid' [di Bianca de Fazio]… - Julio_Arnes : @RicSpada può essere, ma anche lì dipende da come ti poni. Ai tempi di Marotta, questi andò a lamentarsi della pro… - lidya_ir : RT @kaiodybalaloca5: @lucacerchione Ahhhhhhhh Ma tu sei tifoso del napoli,ecco perché fai così lo spavaldo...non ti preoccupare che quando… -