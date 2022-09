Di Battista alla festa del Fatto | “Io troppo ostinato e contrario? Devo tenere l’asticella alta Così quando mi candiderò sarò più credibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Durante la terza giornata delladelQuotidiano Alessandro Diè salito sul palco assieme a Barbara Spinelli e Moni Ovadia per rispondere alle domande di Marco Lillo sul libro Ostinati e Contrari (Paper First). Sollecitato sull’opportunità di essere, al punto da deludere le aspettative delle persone che ripongono fiducia in lui come politico, Diha risposto con un elenco concreto degli episodi che lo hanno portato a scegliere di non cedere: “Andiamo sul concreto – ha detto -, governo con il Pd: io non ero d’accordo, avevo molte perplessità. Luigi (Di Maio, ndr) mi dice: stavolta non puoi non esserci, entra a far parte del consiglio dei ministri… io di ‘dico va bene’, sebbene avessi delle perplessità ...