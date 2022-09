Corre 50 km con il passeggino e fa il nuovo record del mondo (Di domenica 11 settembre 2022) Tre ore 15 minuti e 57 secondi per Correre 50 chilometri spingendo un passeggino: è il nuovo record del mondo in questa particolarissima specialità, siglato ieri in Olanda da Lorenzo Lotti, 26 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Tre ore 15 minuti e 57 secondi perre 50 chilometri spingendo un: è ildelin questa particolarissima specialità, siglato ieri in Olanda da Lorenzo Lotti, 26 anni, ...

ardovig : RT @rtl1025: ??? #Formula1, si corre oggi l'#ItalianGP sul circuito di #Monza. In diretta con noi Carlo Vanzini di @SkySportF1 ?? Segui la… - GiaPettinelli : Corre 50 km con il passeggino e fa il nuovo record del mondo - Cronaca - ANSA - gipscli : @Corriere Ed in fondo è coerente con DNA sinistro del PD Non corre x vincere, ma x stare al governo senza titolo… - LucaSaugo : Classe '95, sul finire dello scorso decennio aveva messo un po' da parte la strada per focalizzarsi sulla pista. Qu… - AntonCristofari : @CarloCalenda @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Prendiamo atto che Calenda dopo essersi azzuffato perfino con Renzi con c… -