Napoli-Spezia 1-0, Gotti: “Resta l’amaro in bocca, ci abbiamo provato” (Di sabato 10 settembre 2022) “Ci abbiamo provato, quando si perde negli ultimi minuti l’amaro in bocca è sempre maggiore. Il Napoli è una grande squadra, che riesce a mettere in difficoltà gli avversari. È mancata un po’ di lucidità, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo provato a far male agli avversari”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia, Luca Gotti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al ‘Maradona’. Cinque punti in classifica per i bianconeri: “Siamo alla sesta partita, dobbiamo creare una mentalità per giocare contro qualsiasi avversario su qualsiasi campo”, spiega ai microfoni di Dazn. Polemiche per un contatto tra Meret e Kiwior in area: “Un episodio piuttosto dubbio sul risultato di 0-0 – spiega Gotti -. Ma ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) “Ci, quando si perde negli ultimi minutiinè sempre maggiore. Ilè una grande squadra, che riesce a mettere in difficoltà gli avversari. È mancata un po’ di lucidità, ci sono stati dei momenti in cuia far male agli avversari”. Lo ha detto il tecnico dello, Lucadopo la sconfitta per 1-0 contro ilal ‘Maradona’. Cinque punti in classifica per i bianconeri: “Siamo alla sesta partita, dobbiamo creare una mentalità per giocare contro qualsiasi avversario su qualsiasi campo”, spiega ai microfoni di Dazn. Polemiche per un contatto tra Meret e Kiwior in area: “Un episodio piuttosto dubbio sul risultato di 0-0 – spiega-. Ma ...

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - EstadaoEsporte : Napoli bate o Spezia e assume a liderança do Campeonato Italiano -