Tragedia in montagna in Svizzera, morto anche l'altro 14enne italiano (Di venerdì 9 settembre 2022) È morto il 14 enne di Induno Olona (Varese) , precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante un'escursione. Lo ha reso...

