The Crown 6, si fermano le riprese dopo la morte della regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sorta di Operazione London Bridge tutta interna a Netflix. Così è stata definita la decisione dei produttori di The Crown, la celebre serie tv sulla vita della famiglia reale britannica, di sospendere momentaneamente le riprese in seguito alla morte della regina Elisabetta II. L’indiscrezione è stata lanciata da Variety, che cita fonti vicine al creatore della serie tv Peter Morgan. Per il momento, Netflix non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale. Proprio in questi mesi, la produzione di The Crown stava lavorando alle riprese della sesta stagione, la cui è uscita è programmata per i prossimi anni. In realtà, la notizia di un possibile stop in caso di morte della ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sorta di Operazione London Bridge tutta interna a Netflix. Così è stata definita la decisione dei produttori di The, la celebre serie tv sulla vitafamiglia reale britannica, di sospendere momentaneamente lein seguito allaElisabetta II. L’indiscrezione è stata lanciata da Variety, che cita fonti vicine al creatoreserie tv Peter Morgan. Per il momento, Netflix non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale. Proprio in questi mesi, la produzione di Thestava lavorando allesesta stagione, la cui è uscita è programmata per i prossimi anni. In realtà, la notizia di un possibile stop in caso di...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - marta_canu : RT @cryinglivhtning: a me fa troppo ridere la gente che parla dei reali come se fossero amici di famiglia, raga anche meno che al massimo a… - sunfloweirdd : RT @m4leducata: il london bridge smontato dal fioraio per cortesia, spero che gli autori di the crown stiano segnando tutto per la decima s… - LaRonnie_ : Stasera in questa casa guardazione di The crown, così è deciso - imma_arena_ : RT @sagemoonlit: chissà perchè ho voglia di fare un rewatch di the crown -