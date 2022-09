Rade Krunic rinnova con il Milan fino al 2025 (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 09/08/2022 alle 14:43 est Il centrocampista bosniaco fa parte dei ‘rossoneri’ dal 2019 Vicino ai 29 anni, arriva al club lombardo dopo quattro stagioni all’Empoli Il Milan ha annunciato oggi il rinnovo contrattuale del centrocampista bosniaco Rade Krunic, che sarà rossonero fino al 30 giugno 2025. Krunic, 28 anni – compirà 29 anni il 7 ottobre – è arrivato a San Siro nel 2019 dal modesto Empoli, dove ha giocato quattro stagioni. Centrocampista di destro alto 1,84 m, Krunic è stato un nazionale a pieno titolo per la nazionale della Bosnia Erzegovina in 27 occasioni, segnando due gol. finora in questa stagione in Italia, Krunic ha giocato una delle ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 09/08/2022 alle 14:43 est Il centrocampista bosniaco fa parte dei ‘rossoneri’ dal 2019 Vicino ai 29 anni, arriva al club lombardo dopo quattro stagioni all’Empoli Ilha annunciato oggi il rinnovo contrattuale del centrocampista bosniaco, che sarà rossoneroal 30 giugno, 28 anni – compirà 29 anni il 7 ottobre – è arrivato a San Siro nel 2019 dal modesto Empoli, dove ha giocato quattro stagioni. Centrocampista di destro alto 1,84 m,è stato un nazionale a pieno titolo per la nazionale della Bosnia Erzegovina in 27 occasioni, segnando due gol.ra in questa stagione in Italia,ha giocato una delle ...

