Covid-19, quarta dose: prenotazioni dal 12 settembre (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa mattina è stato annunciato che sarà possibile prenotarsi per la quarta dose del vaccino anti Covid-19 a partire dal 12 settembre. Sono trascorsi quasi due anni dal 27 dicembre 2020, definito Vaccine day ( giorno che ha segnato l'inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19 in tutta Europa) e dal 31 dicembre, quando in Italia ne è stata aperta la vera e propria distribuzione. Giovedì 1 settembre Ema e Aifa hanno ufficialmente raccomandato l'autorizzazione della prossima dose. Da lunedì 12 settembre inizierà nel nostro Paese la somministrazione della quarta dose dei vaccini anti Covid-19 Pfizer e Moderna, adattati per combattere la variante Omicron. L'annuncio è arrivato oggi, durante la conferenza stampa per la campagna vaccinale, da ...

