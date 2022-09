“Scaricata per lei”. Ida Platano, umiliazione totale a UeD: il cavaliere sceglie la sua rivale (Di giovedì 8 settembre 2022) Uomini e Donne, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbe già finita. A rivelarlo alcuni spoiler sulle registrazioni iniziate la scorsa settimana. La loro storia non aveva del resto convinto nessuno. Come nessuno aveva dimenticato il loro burrascoso passato e il modo in cui si erano lasciati. Per chi non si ricordasse tutto risaliva allo scorso aprile quando la dama e il cavaliere erano arrivati alla rottura. Alessandro Vicinanza parlando di Ida spiegava come “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. E la riposta di Ida non era stata meno violenta. “Chiudo con lui, voglio un uomo con gli attributi”, aveva tuonato. Erano seguiti altri confronti e parole non meno tenere con lei che si era di nuovo avvicinata a Riccardo. Ora gli spoiler forniti dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Uomini e Donne, tra Idae Alessandro Vicinanza sarebbe già finita. A rivelarlo alcuni spoiler sulle registrazioni iniziate la scorsa settimana. La loro storia non aveva del resto convinto nessuno. Come nessuno aveva dimenticato il loro burrascoso passato e il modo in cui si erano lasciati. Per chi non si ricordasse tutto risaliva allo scorso aprile quando la dama e ilerano arrivati alla rottura. Alessandro Vicinanza parlando di Ida spiegava come “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. E la riposta di Ida non era stata meno violenta. “Chiudo con lui, voglio un uomo con gli attributi”, aveva tuonato. Erano seguiti altri confronti e parole non meno tenere con lei che si era di nuovo avvicinata a Riccardo. Ora gli spoiler forniti dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida ...

