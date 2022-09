Perché Jason Momoa si è rasato i suoi lunghi capelli in diretta (Di giovedì 8 settembre 2022) Jason Momoa ha deciso di dare un taglio radicale alla lunga chioma per cui era conosciuto e lo ha fatto con una diretta su Instagram. Non si tratta però di una scelta stilistica: l’attore di Aquaman si è rasato i capelli per sensibilizzare, come è solito fare, su tematiche ambientali. Si è ripreso con le due lunghe trecce in mano, frutto di un precedente taglio, per poi mostrare la parrucchiera che procedeva con l’operazione. Momoa ha spiegato in diretta le ragioni del suo gesto: Lo faccio per la plastica monouso. Sono stanco di usare bottiglie di plastica, dobbiamo fermarci, forchette di plastica, tutto ciò che usiamo va nella nostra Terra, va nel nostro oceano. Solo vedere gli oggetti nel nostro oceano, è così triste. Per favore, tutto ciò che puoi fare per ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022)ha deciso di dare un taglio radicale alla lunga chioma per cui era conosciuto e lo ha fatto con unasu Instagram. Non si tratta però di una scelta stilistica: l’attore di Aquaman si èper sensibilizzare, come è solito fare, su tematiche ambientali. Si è ripreso con le due lunghe trecce in mano, frutto di un precedente taglio, per poi mostrare la parrucchiera che procedeva con l’operazione.ha spiegato inle ragioni del suo gesto: Lo faccio per la plastica monouso. Sono stanco di usare bottiglie di plastica, dobbiamo fermarci, forchette di plastica, tutto ciò che usiamo va nella nostra Terra, va nel nostro oceano. Solo vedere gli oggetti nel nostro oceano, è così triste. Per favore, tutto ciò che puoi fare per ...

