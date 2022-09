Tasse agli extraprofitti e price cap: così Bruxelles vuole controllare i prezzi dell'energia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Finalmente l'ufficialità: la Commissione europea proporrà un programma in cinque punti per affrontare la crisi energetica. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in un incontro stampa a Bruxelles. "Ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria – ha detto ai giornalisti –, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. Abbiamo ridotto la nostra dipendenza dalle fonti energetiche russe, ma vediamo anche che la manipolazione dei mercati del gas ha un effetto di ricaduta sul mercato dell’elettricità. Ci troviamo di fronte a prezzi astronomici dell’elettricità per le famiglie e le imprese e a un'enorme volatilità del mercato. Pertanto, proporremo una serie di misure immediate che proteggeranno i consumatori e le ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Finalmente l'ufficialità: la Commissione europea proporrà un programma in cinque punti per affrontare la crisi energetica. Ad annunciarlo è stata la presidentea Commissione Ursula von der Leyen, in un incontro stampa a. "Ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria – ha detto ai giornalisti –, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. Abbiamo ridotto la nostra dipendenza dalle fonti energetiche russe, ma vediamo anche che la manipolazione dei mercati del gas ha un effetto di ricaduta sul mercato’elettricità. Ci troviamo di fronte aastronomici’elettricità per le famiglie e le imprese e a un'enorme volatilità del mercato. Pertanto, proporremo una serie di misure immediate che proteggeranno i consumatori e le ...

Crisi del gas: Ue propone tassa su extraprofitti società energetiche A due giorni da una attesa riunione dei ministri dell'Energia, l'esecutivo comunitario ha illustrato sommariamente una serie di misure. Tra queste spiccano, oltre al desiderio di chiedere alle imprese ...