"Non sente un c…": Mara Venier alle prese con l'Ipad, momento imperdibile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre cerca di far funzionare l'Ipad, la simpaticissima Mara Venier ci regala una scenetta esilarante, prontamente ripresa dal marito Nicola. La sua simpatia regala sempre un sorriso a tutti, sia quando è in tv che quando la vediamo sui social: in attesa di cominciare una nuova edizione di Domenica In, Mara Venier si gode gli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

