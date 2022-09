Solo uno sguardo anticipazioni ultima puntata: chi è davvero Bastien, Eva a caccia di verità (Di martedì 6 settembre 2022) Eva è sconvolta dall’aver appreso che in realtà lei e suo marito non si sono incontrati per caso a New York ma non sa che cosa pensare. Adesso l’unica cosa che può fare è trovarlo ma il tempo passa e di Bastien non ci sono notizie, cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Solo uno sguardo che ci aspetta domani, 7 settembre 2022 su Canale 5. Non sappiamo ancora se la serie francese è stata più “fortunata” de La mantide o delle altre mandate in onda in questa estate da Canale 5 come ascolti, ma possiamo appunto raccontarvi, quello che accadrà nei prossimi episodi della serie. Mercoledì capiremo come andrà a finire? Sono in totale sei gli episodi di Solo uno sguardo che Canale 5 ha deciso di mandare in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Eva è sconvolta dall’aver appreso che in realtà lei e suo marito non si sono incontrati per caso a New York ma non sa che cosa pensare. Adesso l’unica cosa che può fare è trovarlo ma il tempo passa e dinon ci sono notizie, cosa succederà? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della secondadiunoche ci aspetta domani, 7 settembre 2022 su Canale 5. Non sappiamo ancora se la serie francese è stata più “fortunata” de La mantide o delle altre mandate in onda in questa estate da Canale 5 come ascolti, ma possiamo appunto raccontarvi, quello che accadrà nei prossimi episodi della serie. Mercoledì capiremo come andrà a finire? Sono in totale sei gli episodi diunoche Canale 5 ha deciso di mandare in ...

