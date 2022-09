Salisburgo-Milan oggi | orario Champions League 6 settembre | programma | probabili formazioni | streaming

(Di martedì 6 settembre 2022) Inizia il cammino delnella2022-2023. I campioni d’Italia in carica, infatti, questa sera alle ore 21.00 saranno di scena alla Red Bull Arena diper sfidare i Red Bull di mister Matthias Jaissle. Subito un incontro da affrontare con grande attenzione per i rossoneri, che cercheranno subito i 3 punti per indirizzare nel migliore dei modi la propria fase a gironi, sospinti dal vento in poppa della splendida vittoria nel derby di sabato contro l’Inter, con un 3-2 che ha messo in mostra un Leao a livelli davvero straordinari. La formazione allenata da mister Stefano Pioli è inserita nel Gruppo E, assieme a Chelsea e Dinamo Zagabria, e vuole assolutamente sbarcare agli ottavi di finale, dopo la eliminazione di un anno fa già nel raggruppamento iniziale. Ildà il via ...

Parte invece favorito, unica tra le squadre italiane, il, impegnato nella complicata trasferta austriaca in casa del. Rossoneri avanti in quota a 2,09 contro il 3,35 dei padroni di ...
13.00 - Per la sfida di domani fra Salisburgo e Milan ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Perché lo stadio austriaco sarà sold out, con 29.520 spettatori per la prima giornata in Champions ...