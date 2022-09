Podolski: «Inter brava, ma il Bayern Monaco vince sempre…» (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex calciatore di Inter e Bayern Monaco Podolski ha parlato del match di Champions tra le due squadre Lukas Podolski, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Champions League tra le sue due ex squadre. LE PAROLE– «Ho visto le partite dell’Inter, però prima del derby. Sono bravi. Ma se vedi il Bayern, non ci sono novità: vincono sempre, come nell’ultimo decennio. Per l’Inter sarà molto difficile. Il Bayern ha tante qualità». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex calciatore diha parlato del match di Champions tra le due squadre Lukas, ex attaccante di, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del match di Champions League tra le sue due ex squadre. LE PAROLE– «Ho visto le partite dell’, però prima del derby. Sono bravi. Ma se vedi il, non ci sono novità: vincono sempre, come nell’ultimo decennio. Per l’sarà molto difficile. Ilha tante qualità». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

