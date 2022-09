Che fine faranno i russi in Europa? Bruxelles annulla l’accordo sui visti (Di martedì 6 settembre 2022) Mercoledì 31 agosto 2022 la riunione dei ministri degli Esteri europei aveva deciso per l’annullamento totale dei processi di facilitazione del visto per i cittadini russi. Una mossa annunciata dall’Alto Rappresentante Josep Borrell come reazione alla prolungata aggressione russa all’Ucraina. l’accordo era già stato sospeso a seguito dell’invasione per alcuni personaggi del mondo degli affari e funzionari governativi russi, ma era rimasto in vigore per tutti gli altri cittadini. In prosecuzione di questa logica, oggi la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ha dichiarato in conferenza stampa che entro la prossima settimana l’Ue avrà un nuovo regime dei visti con la Federazione Russa. Così la Commissaria Johansson: “La russia è responsabile di una ingiustificata aggressione ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Mercoledì 31 agosto 2022 la riunione dei ministri degli Esteri europei aveva deciso per l’mento totale dei processi di facilitazione del visto per i cittadini. Una mossa annunciata dall’Alto Rappresentante Josep Borrell come reazione alla prolungata aggressione russa all’Ucraina.era già stato sospeso a seguito dell’invasione per alcuni personaggi del mondo degli affari e funzionari governativi, ma era rimasto in vigore per tutti gli altri cittadini. In prosecuzione di questa logica, oggi la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ha dichiarato in conferenza stampa che entro la prossima settimana l’Ue avrà un nuovo regime deicon la Federazione Russa. Così la Commissaria Johansson: “Laa è responsabile di una ingiustificata aggressione ...

