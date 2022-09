Mariarosaria Rossi a Carfagna: Non ha possibilità di vincere a Napoli, votare lei significa votare Di Maio (Di lunedì 5 settembre 2022) “Non c’è nessuna sfida. Non credo che i napoletani possano votare Mara Carfagna perché ha scelto una strada diversa e sbagliata. Qui non può più vincere il centrosinistra, sono 28 anni che Napoli è ostaggio della sinistra e si vede. E’ arrivato il nostro momento”. A dirlo è Mariarosaria Rossi, candidata del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale Napoli Fuorigrotta, dove sfiderà Mara Carfagna, candidata di Azione-Italia viva, Luigi Di Maio, candidato del centrosinistra, e Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle. “Mara non ha possibilità di vincere qui – ha detto Rossi – perché questa legge prevede un bipolarismo, quindi qualsiasi risultato può fare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) “Non c’è nessuna sfida. Non credo che i napoletani possanoMaraperché ha scelto una strada diversa e sbagliata. Qui non può piùil centrosinistra, sono 28 anni cheè ostaggio della sinistra e si vede. E’ arrivato il nostro momento”. A dirlo è, candidata del centrodestra alla Camera nel collegio uninominaleFuorigrotta, dove sfiderà Mara, candidata di Azione-Italia viva, Luigi Di, candidato del centrosinistra, e Sergio Costa, candidato del Movimento 5 Stelle. “Mara non hadiqui – ha detto– perché questa legge prevede un bipolarismo, quindi qualsiasi risultato può fare ...

