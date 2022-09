Letta, manie di persecuzione: “Il centro vuole distruggerci”. Calenda: “Vedi guerre ovunque” (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set – Enrico Letta ora vede complotti dal centro guidato da Carlo Calenda e Matteo Renzi, come riporta anche Tgcom24. Letta, manie di persecuzione contro Calenda e Renzi Letta ora se la prende con Calenda, Renzi ma anche con Conte. I tre, secondo il segretario del Pd, vogliono “relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il campo tradizionalmente occupato da noi”. Letta fa anche un parallelo con la Francia, dove “la grande forza riformista è stata colpita da destra e da sinistra finché è praticamente sparita. Stanno cercando di fare la stessa cosa con noi, vogliono distruggere il Pd, ma non ci riusciranno“. Aggiungendo il solito copione contro “le destre” cattive e malvagie: “L’unico obiettivo che possono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set – Enricoora vede complotti dalguidato da Carloe Matteo Renzi, come riporta anche Tgcom24.dicontroe Renziora se la prende con, Renzi ma anche con Conte. I tre, secondo il segretario del Pd, vogliono “relegare il Pd a un ruolo marginale e occupare il campo tradizionalmente occupato da noi”.fa anche un parallelo con la Francia, dove “la grande forza riformista è stata colpita da destra e da sinistra finché è praticamente sparita. Stanno cercando di fare la stessa cosa con noi, vogliono distruggere il Pd, ma non ci riusciranno“. Aggiungendo il solito copione contro “le destre” cattive e malvagie: “L’unico obiettivo che possono ...

