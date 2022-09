Bufera in Canada | ancora a casa la giornalista che non si tinge i capelli

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 settembre 2022) Da settimane ilsi interroga su un caso che riguarda il diritto di una donna di scegliere sersi o meno i. La protagonista è uno dei volti più noti del giornalismo locale: Lisa LaFlamme, la conduttrice televisiva che, negli ultimi dieci anni, è stata il volto del telegiornale notturno più seguito della televisione canadese. Notissima, tagliente, capace di creare un filo diretto con i telespettatori, LaFlamme è una veterana del settore da 34 anni: a giugno, è stata licenziata senza tante cerimonie dal suo ruolo alla CTV National News, ufficialmente per «modifiche massicce» ai palinsesti. Ma rapidamente in tutto il Paese ha preso piede una narrativa diversa: che fosse stata licenziata perché, durante la pandemia, non si è tinta più i. È pure emerso che il capo di LaFlamme presso la ...