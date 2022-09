Serie A: Fiorentina - Juventus 1 - 1 (Di sabato 3 settembre 2022) Fiorentina e Juventus hanno pareggiato 1 - 1 nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A, giocato al Franchi. Nel primo tempo, bianconeri presto in vantaggio con Milik (9'), ma 20' dopo Kouame ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022)hanno pareggiato 1 - 1 nel primo anticipo della quinta giornata diA, giocato al Franchi. Nel primo tempo, bianconeri presto in vantaggio con Milik (9'), ma 20' dopo Kouame ...

