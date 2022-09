Riforma Pensioni 2023 | l’editoriale | quattro mesi al ritorno della Fornero

(Di sabato 3 settembre 2022) Dopo un’estate pazza, la prima da quando esiste la Repubblica Italiana con in mezzo una campagna elettorale seguita da meno di un terzo degli italiani, si ritorna, faticosamente, nei posti di lavoro con i problemi non risolti di inflazione, caro bollette, incertezza sul futuro e con, ciliegina sulla torta, il voto del 25 settembre. Elezioni che gli italiani non comprendono e di cui si poteva tranquillamente fare a meno aspettando la finelegislatura a primavera. Ma i partiti pensano solamente al loro tornaconto elettorale e si disinteressano completamente dei bisogni e delle necessità dei cittadini ampliando ancor di più questo solco, divenuto ormai un fossato, tra le istituzioni ed il popolo.ultime, si torna alla? In ambito previdenziale la situazione è molto fluida, con un’unica ...

Mov5Stelle : ?RIFORMA DELLE PENSIONI Il nostro obiettivo è superare la legge Fornero. Ecco le nostre proposte ??… - LaVeritaWeb : Mentre crescono precarietà e impieghi saltuari, la sinistra preferisce occuparsi di Ius scholae e ddl Zan. Così i l… - isamiccoli52 : RT @PieraBelfanti: Livia #Turco E x stare ai tempi + recenti, la legge quadro sui servizi sociali, la legge sui congedi parentali, la sicur… - fabio_franchi84 : @lucatelese Perché sarebbe un ulteriore aggravio dei conti a sfavore di chi lavora, a meno che non venga ricompreso… - infoitinterno : Da piano vaccini a riforma pensioni, che succede dopo le elezioni? -

La data fondamentale è il primo gennaio 1996 cioè quella che segna l'ingresso dellaDini nel sistema e quindi del sistema contributivo di calcolo delle. Per gli stranieri che hanno ...Bisogna stabilire che se tutto aumenta non possono rimanere fermi solo stipendi e". Fisco ... Serve unanella direzione del modello fiscale tedesco, che consenta di valutare il reddito ...Dopo un’estate pazza, la prima da quando esiste la Repubblica Italiana con in mezzo una campagna elettorale seguita da meno di un terzo degli italiani, si ritorna, faticosamente, nei posti di lavoro c ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, Idee per l’Italia: Nicola Fratoianni risponde alle domande di Sky TG24. VIDEO ...