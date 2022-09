Fiorentina: battere la Juve (sabato, ore 15, Dazn). A Italiano servono l’impresa e i gol. Formazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) E' in graticola, Vincenzo Italiano. Il pastrocchio di Udine, con quella formazione piena zeppa di seconde linee, grida vendetta. Arriva, e non è un male, la sfida al Franchi contro la Juve, ossia la madre delle partite di un'intera stagione. Difficilissima come scalare l'Everest in pieno inverno, ma appunto per questo quasi perfetta per dimostrare che la Fiorentina pè assai migliore dei suoi numeri in classifica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) E' in graticola, Vincenzo. Il pastrocchio di Udine, con quella formazione piena zeppa di seconde linee, grida vendetta. Arriva, e non è un male, la sfida al Franchi contro la, ossia la madre delle partite di un'intera stagione. Difficilissima come scalare l'Everest in pieno inverno, ma appunto per questo quasi perfetta per dimostrare che lapè assai migliore dei suoi numeri in classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina: battere la Juve (sabato, ore 15, Dazn). A Italiano servono l’impresa e i gol. Formazioni - Cate1081 : @GiovaAlbanese Tanto so già che dirà..partita complicata, Fiorentina squadra difficile da battere soprattutto in ca… - LoreTheGoalie : @pizzico76 Mi sembra tutto un pochino semplicistico, non mi pare che ci siano grandi calciatori di punizioni tra gl… - micksal : RT @RobyBiancoNoir: #Danilo meglio centrale. #Cuadrado svogliato, #Kean può giocare solo nell’area piccola. #Miretti vale 3 #Locatelli. Det… - RobyBiancoNoir : #Danilo meglio centrale. #Cuadrado svogliato, #Kean può giocare solo nell’area piccola. #Miretti vale 3 #Locatelli.… -