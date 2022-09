White Noise a Venezia79, lo specchio della nostra modernità tra satira e cruda realtà (recensione) (Di giovedì 1 settembre 2022) White Noise a Venezia79 inaugura la nuova edizione della Mostra del Cinema. Dopo Storia di un Matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach porta in scena l’omonimo romanzo di Don DeLillo, vincitore del National Book Award. Per la sua undicesima pellicola, il regista sceglie ancora Adam Driver nel ruolo del paranoico protagonista, il professore Jack Gladney, una sorta di celebrità nel campus universitario per via dei suoi studi approfonditi e appassionati sulla figura storica di Hitler. White Noise a Venezia79 è un adattamento cinematografico abbastanza fedele alla sua controparte cartacea, a comincia dalla divisione in capitoli della storia. La prima parte presenta la famiglia Gladney, tracciando i tratti caratteristici dei suoi componenti: oltre al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)inaugura la nuova edizioneMostra del Cinema. Dopo Storia di un Matrimonio, il nuovo film di Noah Baumbach porta in scena l’omonimo romanzo di Don DeLillo, vincitore del National Book Award. Per la sua undicesima pellicola, il regista sceglie ancora Adam Driver nel ruolo del paranoico protagonista, il professore Jack Gladney, una sorta di celebrità nel campus universitario per via dei suoi studi approfonditi e appassionati sulla figura storica di Hitler.è un adattamento cinematografico abbastanza fedele alla sua controparte cartacea, a comincia dalla divisione in capitolistoria. La prima parte presenta la famiglia Gladney, tracciando i tratti caratteristici dei suoi componenti: oltre al ...

