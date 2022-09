Totti-Blasi | la battaglia legale sembra inevitabile | la scelta dell’ex calciatore è ufficiale

(Di giovedì 1 settembre 2022) Francescoe Ilaryhanno scelto i legali che li rappresenteranno in tribunale: l’ora del divorzio è vicina. La separazione tra Francescoe Ilary, arrivata dopo 20 anni di relazione e 17 di matrimonio, ha fatto ovviamente molto rumore, dato che la coppia era una delle più longeve del mondo dello spettacolo e apparentemente anche una delle più solide nell’immaginario collettivo. Ancora oggi, dopo ormai oltre un mese e mezzo dai rispettivi comunicati che annunciavano la separazione, i rumors sull’ex capitano della Roma e la conduttrice continuano ad imperversare sul web. In questa torrida estate 2022 Ilaryha scelto di viaggiare e non pensare alle vicende personali, documentando anche i suoi spostamenti con numerosi post sui social. Diverso il comportamento ...

Corriere dello Sport

Ilary: "se andasse a Verissimo, Francescola trascinerebbe in tribunale" Secondo il portale diretto da Roberto D'Agostino , avremmo rivisto la conduttrice solo al timone della prossima ...La sagasta per iniziare un nuovo capitolo, quello legale. Dopo l'estate che ognuno ha vissuto a proprio modo e separatamente, per la prima volta dopo vent'anni, è tempo di andare in tribunale ... Ilary Blasi dopo l'addio a Totti: la cena romantica a Roma e il tattoo Il nuovo retroscena svelato dal Corriere della Sera. L'ex capitano giallorosso, se Ilary acettasse di andare dalla Toffanin ostacolerebbe una separazione pacifica.