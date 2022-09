Elezioni: Renzi, 'da oggi ogni mattina alle 9 appuntamento sui social' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Da stamani, tutte le mattine alle 9 – appuntamento fisso – pubblico un video per la rubrica #60secondi. Chi vuole seguirlo può farlo sui social: Instagram, Facebook, Twitter. Il canale Telegram ha superato quota 5.000 iscritti, grazie. Da oggi siamo ufficialmente anche su TikTok, non ci facciamo mancare niente. Neanche le ironie". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Da stamani, tutte le mattine9 –fisso – pubblico un video per la rubrica #60secondi. Chi vuole seguirlo può farlo sui: Instagram, Facebook, Twitter. Il canale Telegram ha superato quota 5.000 iscritti, grazie. Dasiamo ufficialmente anche su TikTok, non ci facciamo mancare niente. Neanche le ironie". Lo annuncia Matteonella sua ultima enews.

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - borghi_claudio : A parte l'amico @Donzelli la compagnia non è delle migliori ?? Elezioni: le principali candidature in Toscana. Da R… - renzianadoc : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Io credo che queste elezioni siano una sciagura in ragione del fatto che si è tolto di mez… - willerdino : RT @jontargetti: Un modo più efficace per sconfiggere dx sarebbe stata una coalizione PD, A, IV e +E. Letta però ha preferito vendicarsi d… - GioPodda95 : @MatteoSpi0 @scardi73 @pdnetwork I 5S hanno vinto con il CDx, il PD è entrato dalla finestra dopo. Quando Renzi ha… -