Dalla Francia: “Navas era convito di andare al Napoli. A gennaio gli azzurri ci riproveranno” (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylor Navas voleva il Napoli, ma non ha raggiunto l’accordo con il PSG per la buonuscita se ne riparlerà a gennaio. Lo rivela L’Equipe. Keylor Navas non arriverà al Napoli in questa finestra di mercato, lo rivela il quotidiano francese l’equipe. secondo il quotidiano transalpino, Navas non ha raggiunto l’intesa per rescindere il contratto col Paris Saint-Germain attraverso il pagamento di una buonuscita e rimarrà come secondo di Donnarumma almeno fino al prossimo gennaio. “Keylor Navas dovrebbe rimanere al Paris Saint-Germain almeno fino al prossimo mercato invernale. Pur essendo stato convinto dall’idea di approdare al Napoli. Il portiere della nazionale costaricana del PSG non dovrebbe lasciare il club della capitale entro questo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylorvoleva il, ma non ha raggiunto l’accordo con il PSG per la buonuscita se ne riparlerà a. Lo rivela L’Equipe. Keylornon arriverà alin questa finestra di mercato, lo rivela il quotidiano francese l’equipe. secondo il quotidiano transalpino,non ha raggiunto l’intesa per rescindere il contratto col Paris Saint-Germain attraverso il pagamento di una buonuscita e rimarrà come secondo di Donnarumma almeno fino al prossimo. “Keylordovrebbe rimanere al Paris Saint-Germain almeno fino al prossimo mercato invernale. Pur essendo stato convinto dall’idea di approdare al. Il portiere della nazionale costaricana del PSG non dovrebbe lasciare il club della capitale entro questo ...

FBiasin : Sono tutti legittimamente in fibrillazione per queste voci che arrivano dalla Francia su #Skriniar. Anche gli interisti, tra l'altro. - santegidionews : #1settembre Festa di sant'Egidio, monaco dell'Oriente giunto in Occidente. Visse in Francia e divenne padre di molt… - GiovaAlbanese : C’è del nuovo movimento intorno ad #Arthur tra Portogallo e Francia, resta sullo sfondo la Premier League. La sua c… - barzacom_ : ??Ultim’ora! Dalla Francia confermano che il #PSG non rilancerà più per #Skriniar @MarcoBarzaghi @barzacom_ - AceccKramer : @dgiorgio73 @LucaBizzarri @ugomagri @enricobertolino lo so che non è un fenomeno solo italiano infatti l'occidente… -