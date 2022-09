Luxgraph : Cernobbio, imprenditori disincantati «La politica? Ora concretezza» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - graziellacesari : RT @Corriere: Cernobbio, gli imprenditori disincantati: «La politica? Ora serve concretezza» - RossanaGiannan2 : RT @Corriere: Cernobbio, gli imprenditori disincantati: «La politica? Ora serve concretezza» - Corriere : Cernobbio, gli imprenditori disincantati: «La politica? Ora serve concretezza» -

Corriere della Sera

Il titolare di via XX Settembre, di fronte alla platea didel tradizionale Forum Ambrosetti diche gli chiedeva in che modo adeguare il Pnrr al quadro geopolitico ed economico ...... ', commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi preferendo la ... Letta sarà al Forum Ambrosetti a, che ogni anno raduna sulle rive del lago di Como il gotha ... Cernobbio, imprenditori disincantati «La politica Ora concretezza» Gli strateghi della comunicazione la invitano a smorzare i toni aspri. L’attesa per l’intervento di domenica nel salotto del Forum Ambrosetti ...Le aspettative al forum che si apre oggi a villa d’Este. Pompeo: il fotovoltaico Serviranno ancora le fonti fossili ...