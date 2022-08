Smart working, nuove regole dal 1° settembre: fragili verso la proroga, accordi individuali. Ecco cosa cambia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le novità con cui tutti abbiamo imparato a convivere durante pandemia, lo Smart working ha rappresentato, di certo, quella che più ha influito sul mondo del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le novità con cui tutti abbiamo imparato a convivere durante pandemia, loha rappresentato, di certo, quella che più ha influito sul mondo del...

Agenzia_Ansa : Smart working, da Orlando emendamento per la proroga ai lavoratori fragili. E ai genitori de figli under-14. Fino a… - LaVeritaWeb : Per accedere allo smart working servirà un accordo individuale. Anche se semplificati, per i datori restano dei nod… - DadoneFabiana : Il Re è nudo e non erano i (pochi) fannulloni il problema della #PA ma i (molti) politici e sindacalisti che lavora… - DanyDanygio : RT @Stef2021rm: @bioccolo Smart working aiuterebbe a conciliare meglio famiglia e lavoro...e sarebbe di supporto anche alle donne.Mio marit… - fullo : La comunicazione asincrona, quella vera, richiede però un notevole sforzo e capacità di pianificazione della comuni… -